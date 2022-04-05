Зеленський виступить у Раді безпеки ООН та парламенті Іспанії
Президент України у вівторок, 5 квітня, виступить зі зверненням до парламенту Іспанії та у Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй
Про це Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні.
"5 квітня виступатиму зі зверненням до парламенту Іспанії. А також у Раді Безпеки ООН", - сказав Президент.
Він нагадав, що у понеділок, 4 квітня, звернувся до парламенту Румунії.
- Нагадаємо, сьогодні, 5 квітня, Британія скликає засідання Радбезу ООН через військові злочини Росії у Бучі.
- Росія намагалася скликати Радбез на день раніше, проте Бриитанія, яка зараз головує у РБ ООН відхилила їх пропозицію.
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