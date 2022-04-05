Словенія висилає дипломатів РФ з країни
Міністерство закордонних справ Словенії викликало посла Тимура Ейвазова та оголосило про рішення скоротити штат представництва РФ у Любляні
Про це йдеться в пресрелізі МЗС.
"Міністерство закордонних справ Республіки Словенія викликало посла Ейвазова, щоб висловити обурення та найрішучіший протест у зв’язку з очевидними доказами того, що збройні сили Російської Федерації вчинили воєнні злочини проти мирного населення в українському місті Буча", – зазначається у пресрелізі.
У МЗС також заявили, що прийнято рішення щодо скорочення чисельності дипломатичного та адміністративно-технічного персоналу посольства РФ.
"Словенія вирішила зрівняти розмір дипломатичного представництва РФ з дипломатичним представництвом Республіки Словенія в Москві", - наголосили в словенському відомстві.
За даними ЗМІ, зараз у Словенії працюють 23 російських дипломатів та 18 адміністративних і технічних працівників, тоді як у Москві - вісім словенських дипломатів. Відтак це означає, що чисельність російської місії скоротиться на 33 особи.
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