Словенія висилає дипломатів РФ з країни

Про це йдеться в пресрелізі МЗС.

"Міністерство закордонних справ Республіки Словенія викликало посла Ейвазова, щоб висловити обурення та найрішучіший протест у зв’язку з очевидними доказами того, що збройні сили Російської Федерації вчинили воєнні злочини проти мирного населення в українському місті Буча", ­– зазначається у пресрелізі.

У МЗС також заявили, що прийнято рішення щодо скорочення чисельності дипломатичного та адміністративно-технічного персоналу посольства РФ.

"Словенія вирішила зрівняти розмір дипломатичного представництва РФ з дипломатичним представництвом Республіки Словенія в Москві", - наголосили в словенському відомстві.

За даними ЗМІ, зараз у Словенії працюють 23 російських дипломатів та 18 адміністративних і технічних працівників, тоді як у Москві - вісім словенських дипломатів. Відтак це означає, що чисельність російської місії скоротиться на 33 особи.



