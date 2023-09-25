Греція продовжила дію статусу тимчасового захисту для українців

Про це повідомляє міністерство міграціі та притулку Греції.

Рішенням міністра міграції та притулку Греції пана Дімітріоса Кайрідеса продовжено термін дії тимчасового захисту для переміщених осіб з України до 4 березня 2024 року.

Дія посвідок на проживання за тимчасовим захистом продовжується автоматично. Так само як і надання тимчасового захисту українцям, які в’їжджатимуть до країни вперше.

Зазначається, що ті, хто вже отримали дозволи на тимчасове проживання, не потребуватимуть його оновлення, а також матимуть доступ до державної медицини, освіти, та право на отримання тимчасового житла у пункті прийому в Сінтікі.

"Мною, як Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини вітається рішення, що стосується продовження тимчасового захисту громадянам України, котре підтверджує підтримку українського народу з боку уряду Греції", - прокоментував продовження терміну дії тимчасового захисту омбудсман Дмитро Лубінець.