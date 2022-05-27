Греція та Кіпр проти прискореного вступу України в ЄС, але за надання статусу кандидата в разі згоди Єврокомісії, - Euractiv

Про це повідомили в Euractiv.

Влада Греції наполягає на тому, що вкрай важливо дотримуватись усіх процедур, передбачених статтею 49 Договору про ЄС.

Окрім того, наголошується, що Афіни надають особливого значення процесу приєднання Західних Балкан, який має бути продовжений і прискорений.

За словами представників Греції, європейська перспектива регіону є безпосереднім пріоритетом.

Журналісти поцікавилися, чи погодиться Греція надати Україні статус кандидата в червні. Зазначається, що Афіни хочуть спочатку побачити пропозицію Єврокомісії.

Щодо Республіки Кіпр, джерела в уряді повідомили, що спочатку слід подивитися, в якому напрямку розвиватиметься думка Європейської комісії. Якщо вона буде позитивною, Кіпр погодиться на пропозицію на користь надання Україні статусу кандидата.

Нагадаємо, Джонсон запропонував Зеленському створити новий альянс, який стане альтернативою Євросоюзу. Його членами мають стати: Британія, Україна, Польща, Естонія, Латвія та Литва. Згодом може долучитися Туреччина.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb