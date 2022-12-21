Про це повідомляє Pentapostagma з посиланням на офіційну директиву.

"Відповідно до рішення ради, літакам, що експлуатуються авіаперевізниками Білорусі, забороняється посадка, зліт з території Греції або проліт над її територією", - йдеться в документі.

Крім того, директива забороняє грецьким авіаперевізникам виконувати польоти до Мінська та залітати у повітряний простір Білорусі.

Зазначається, що відповідне рішення пов'язане зі зростанням побоювань щодо можливої прямої участі Білорусі у війні Росії проти України. Таким чином, сьогодні влада країни затвердила відповідну директиву про запровадження низки обмежень.

10 вересня молдовський авіарегулятор заборонив Air Moldova відновлення рейсів до Москви. Орган цивільної авіації також зазначив, що перельоти до Росії можуть бути небезпечними, і випустив директиву, яка забороняє молдовським авіакомпаніям здійснювати авіарейси на території Росії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb