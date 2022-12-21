Греція закрила свій повітряний простір для літаків з Білорусі, - ЗМІ
Греція вирішила закрити свій повітряний простір для літаків із Білорусі. Також Афіни заборонили рейси до цієї країни
Про це повідомляє Pentapostagma з посиланням на офіційну директиву.
"Відповідно до рішення ради, літакам, що експлуатуються авіаперевізниками Білорусі, забороняється посадка, зліт з території Греції або проліт над її територією", - йдеться в документі.
Крім того, директива забороняє грецьким авіаперевізникам виконувати польоти до Мінська та залітати у повітряний простір Білорусі.
Зазначається, що відповідне рішення пов'язане зі зростанням побоювань щодо можливої прямої участі Білорусі у війні Росії проти України. Таким чином, сьогодні влада країни затвердила відповідну директиву про запровадження низки обмежень.
- 10 вересня молдовський авіарегулятор заборонив Air Moldova відновлення рейсів до Москви. Орган цивільної авіації також зазначив, що перельоти до Росії можуть бути небезпечними, і випустив директиву, яка забороняє молдовським авіакомпаніям здійснювати авіарейси на території Росії.
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