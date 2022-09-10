Молдовський авіарегулятор заборонив Air Moldova відновлення рейсів до Москви

Про це 10 вересня повідомив міністр інфраструктури Молдови Андрей Спину у себе в telegram-каналі.

Спину опублікував рішення відомства, в якому зазначено, що Європейське агентство авіаційної безпеки призупинило всі дозволи, видані російським авіаоператорам.

Окрім цього, орган також зазначив, що перельоти до Росії можуть бути небезпечними, і випустив директиву, яка забороняє молдовським авіакомпаніям здійснювати авіарейси на території Росії.

Раніше Андрей Спину назвав безвідповідальним рішення авіакомпанії Air Moldova про відновлення рейсу Кишинів-Москва.

Нагадаємо, 9 вересня авіакомпанія Air Moldova заявила про відновлення рейсів до Москви.

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