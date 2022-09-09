Авіакомпанія Air Moldova відновить рейси до Москви
З 1 жовтня авіакомпанія Air Moldova відновить авіасполучення з РФ
Про це повідомили на сайті компанії Air Moldova.
Таке рішення, як заявляють в авіакомпанії, ухвалили через прохання багатьох громадян Республіки Молдови повернутися додому чи зустрітися зі своїми сім'ями. Другою причиною стала вимога пасажирів використати квитки, придбані ще під час пандемії після закриття повітряного простору в лютому.
Пасажири за цей період зіштовхнулися з низкою труднощів, як-от повторна купівля квитків за підвищеною ціною, більше часу на дорогу, польоти з пересадками, - кажуть в авіакомпанії. Зокрема, проблемою стали перельоти з причини медичного лікування.
"Відновлення авіасполучення з Російською Федерацією - це відповідь на вимоги наших громадян", - пишуть на сайті компанії.
- 19 серпня повідомили, що є можливість відновити авіасполучення в одному з аеропортів України.
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