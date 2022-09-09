Авіакомпанія Air Moldova відновить рейси до Москви

Про це повідомили на сайті компанії Air Moldova.

Таке рішення, як заявляють в авіакомпанії, ухвалили через прохання багатьох громадян Республіки Молдови повернутися додому чи зустрітися зі своїми сім'ями. Другою причиною стала вимога пасажирів використати квитки, придбані ще під час пандемії після закриття повітряного простору в лютому.

Пасажири за цей період зіштовхнулися з низкою труднощів, як-от повторна купівля квитків за підвищеною ціною, більше часу на дорогу, польоти з пересадками, - кажуть в авіакомпанії. Зокрема, проблемою стали перельоти з причини медичного лікування.

"Відновлення авіасполучення з Російською Федерацією - це відповідь на вимоги наших громадян", - пишуть на сайті компанії.

19 серпня повідомили, що є можливість відновити авіасполучення в одному з аеропортів України.