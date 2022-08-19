Про це в ефірі Еспресо заявив виконавчий директор Агенції відновлення та розвитку Олександр Солонтай.

"Виявляється в Україні можна відновити авіасполучення. Потрібно зробити певні роботи. Аеропорт в Ужгороді - його злітні смуги впираються в кордон зі Словаччиною. Усі літаки там влітають та вилітають через територію ЄС. Словаччина - член НАТО. Якщо продовжити наші злітні смуги і побудувати термінал дзеркальний до ужгородського в Словаччині, то українці через територію НАТО зможуть влітати до України. Вже за пів року війни можна було зробити половину цих робіт.", - розповів він.