В Україні можна відновити авіасполучення в одному аеропорту, - виконавчий директор Агенції відновлення та розвитку Солонтай
Аеропорт в Ужгороді при проведенні низки робіт міг би працювати в умовах війни
Про це в ефірі Еспресо заявив виконавчий директор Агенції відновлення та розвитку Олександр Солонтай.
"Виявляється в Україні можна відновити авіасполучення. Потрібно зробити певні роботи. Аеропорт в Ужгороді - його злітні смуги впираються в кордон зі Словаччиною. Усі літаки там влітають та вилітають через територію ЄС. Словаччина - член НАТО. Якщо продовжити наші злітні смуги і побудувати термінал дзеркальний до ужгородського в Словаччині, то українці через територію НАТО зможуть влітати до України. Вже за пів року війни можна було зробити половину цих робіт.", - розповів він.
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