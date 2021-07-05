Греція заявила про визнання українських Covid-сертифікатів

Про це заявив міністр закордонних справ країни Нікос Дендіас під час брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою 5 липня у Києві.

"Я хотів би подякувати за внесок українців у розвиток грецької економіки. Оскільки близько 30 тисяч українців працюють у грецькому морському флоті. І, звичайно, багато українців відвідують Грецію як туристи. Я сподіваюсь, що так буде і цього року, оскільки ми визнаємо COVID-сертифікати. Тож як і раніше українці зможуть відвідувати Грецію", - сказав він.

Нагадаємо, що у додатку "Дія" з’явилися перші сертифікати про вакцинацію від коронавірусу.

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