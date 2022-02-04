Нардепка-"слуга" Гришина: Рада збереться на позачергове засідання 14 лютого

Про це написала нардепка від "Слуги народу" Юлія Гришина в Telegram.



"У понеділок, 14 лютого, Верховна Рада збереться на позачергове засідання. Перелік законопроєктів, які ми розглянемо,ще в роботі. Цього ж дня традиційно зберемося на фракцію перед сесійним тижнем", - йдеться у повідомленні.

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