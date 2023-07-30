Громада київського передмістя Ворзель з другої спроби перейшла до ПЦУ
Релігійна громада селища Ворзель у неділю, 30 липня 2023 року, з другої увійшла до складу Православної церкви України
На зборах більшістю голосів ворзелян було прийняте рішення щодо переходу Петро-Павлівської парафії Української православної церкви (МП) до Православної церкви України, розповідає Бучанська міська рада.
Ворзель входить до територіальної громади міста Буча, що на Київщині.
"Прихильники Московського патріархату, які не зареєстровані та не проживають у Ворзелі, намагалися потрапити на збори та зірвати їх. Однак всі їх спроби були марними", - зазначається у повідомленні.
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За даними лічильної комісії з 604 присутніх, "за" перехід проголосували 599 людей. Проти було всього 5.
"Це була друга спроба. 20 травня на минулих зборах, які відбулися у Ворзельській школі №10 прийшло понад 160 жителів селища. Однак, через провокації прихильників московського патріархату, провести результативне голосування не вдалося", - наголосили у Бучанській міськраді.
- За відкритими даними, під окупації Ворзеля протягом березня 2022 року російськими військами було вбито 16 мирних жителів.
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