Це цілком в їхній логіці... Бити по святинях "русскаго міра", штоб люд православний вознєнавідєл проклятих укров. І вєдь вознєнавідєт! Ось в чому парадокс "загадочной русской душі", яку "умом нє понять". На цьому парадоксі — перевертати все з ніг на голову і невпинно брехати, брехати, брехати, тримається "русскій народ". А хто у нас батько Брехні? Так отож...

Руйнувати собори — цілком в його логіці. Сатані своїх не шкода, бо він прекрасно знає, які вони сучі діти. Тому російські ракети й далі летітимуть туди, де живе "русскій мір". Міста, які росіяни вважають своїми, буде зруйновано вщент.

"Бєй своїх, чтоби чужіє боялісь".

Тому у мене сумна новина: Одесу как русскій город (в їхній уяві) обрано ціллю для показової розправи. Її будуть нищити безжально і методично. В той час як "цивілізований світ" заціпеніє в глибокій стурбованості.

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Розрахунок такий: русскіє люді Адєси (а таких, на жаль, там багато) восстанут протів прєступного рєжіма Зєлєнского, которий унічтожаєт іх любімий город (!!!), снєсут проклятих націков, откроют ворота юга і отдатут ключі от Адєси "русскім асвабадітєлям".

А собор..."Собор отстроім, послє того как сравняєм Адєссу с зємльой" - так заявив пропагандист Соловьйов. І я в це вірю.

"До основанья а затєм...".

Адже руйнація — єдина національна ідея Росії. Руйнація храмів, культури, сенсів, кордонів, міст, логіки... Руйнація особистості, яка називає брехню правдою, бо "нє фсьо так адназначна". Росія — це недоумство, безумство, агресія, примітив, деградація. Росія — це Зло.

Вбити Росію в собі — ось що найважче для мільонів русифікованих моїх земляків. Бо как жє так: Пушкін, Лєрмонтов, Толстой...?

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Я вже тисячу разів це казав. Скажу 1001-й:

Російські ракети наводяться на російські пам'ятники, храми УПЦ МП, меморіальні дошки, але найперше на "русскую рєчь" як головну ознаку зросійщення. Ну і на пісні Висоцького-Цоя. Хочете вижити й перемогти — вбийте Росію у собі. Вбийте в усіх її проявах.

Бо інакше — вона вб'є вас.

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Про автора. Антін Мухарський, український актор, телеведучий, співак та поет-пісняр

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