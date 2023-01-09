Громадян Білорусі на в’їзді до Литви питають, чий Крим, - литовське МВС

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арнольдас Абрамавічюс, повідомляє радіо LRT.

Зокрема стало відомо, що Абрамавічюс розповів журналістам, що не всі громадяни Білорусі, які їдуть до Литви, потрапляють до країни – деяких з них, прикордонники повертають і відправляють назад до Білорусі.

За словами міністра, громадян Білорусі запитують про мету в’їзду до Литви, а також про ставлення до дій Росії та статус Криму.

Відомо, що Абрамавічюс вважає, що таке опитування наразі є достатнім заходом для перевірки громадян Білорусі і запроваджувати інші немає потреби.

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"Більшість заходів вже вжито – запроваджено більш сувору перевірку після прибуття до Литви, а також зменшено кількість посвідок на тимчасове проживання, обов’язкові додаткові анкети при видачі цих документів, які оцінюють потенційну загрозу національній безпеці. Усі заходи дієві", – сказав він.

Абрамавічюс також погодився, що не варто однаково ставитися до всіх громадян Білорусі, кожен випадок потрібно оцінювати окремо.

28 грудня стало відомо, що у межах виконання санкцій ЄC, запроваджених у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, Литва заморозила російські та білоруські активи загальною вартістю понад 85 мільйонів євро.

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