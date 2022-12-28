Литва заморозила понад 85 млн євро російських і білоруських активів

Такі дані навело в середу міністерство внутрішніх справ Литви з посиланням на Службу розслідувань фінансових злочинів країни.

Відомо, що станом на 20 грудня 2022 року в Литві було заблоковано 77,883 мільйона євро дев’яти юридичних осіб із Росії, що потрапили під санкції, а також 9,457 мільйона доларів, що належать шістьом юридичним та одній фізичній особі з Білорусі.

Зокрема додається, служба розслідувань фінансових злочинів Литви займається запобіганням та розслідуванням злочинів у фінансовій сфері, зокрема відмиванню грошей, незаконному використанню коштів ЄС, "податкових скруток" і шахрайства з використанням цифрових активів.

19 грудня країни ЄС погодили стелю цін на газ. Того ж дня Росія заявила, що вважає плани Євросоюзу щодо введення максимальної вартості газу неприйнятними та пообіцяла підготувати відповідь.

25 грудня стало відомо, що економіст Кушнірук вважає, що аби примусити Росію до угоди про сплату компенсацій Україні після війни, санкційний режим буде посилюватися - це потрібно, щоб політичні та бізнесові еліти пішли на це.

28 грудня стало відомо, що в Орбана знову закликали ЄС переглянути санкції проти Росії.