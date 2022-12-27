Росії потрібні переговори не про Україну, а про власну долю, - ексочільник МЗС Литви
Ексглава міністерства закордонних справ Литви вважає, що російському президенту Путіну варто задуматися про долю власної країни, а не про переговори з Україною
Про це у твіттері написав ексочільник МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.
"Їм (росіянам - ред.) потрібні переговори не про Україну, а про власну долю" - пише Лінкявічюс.
Ексочільник МЗС наголосив, що Москві час задуматися про реальність, бо нинішньої Росії може й не бути: "Якщо Путін не повернеться до реальності і якщо Росія не повернеться до реальності, то в новій реальності вже не буде нинішньої Росії".
- 16 жовтня очільники МЗС Естонії, Латвії та Литви закликали ЄС створити міжнародний спецтрибунал проти керівництва РФ. Вони наголосили, що ЄС повинен продовжувати підтримувати розслідування, які проводяться Україною, низкою інших держав, а також Міжнародним кримінальним судом (МКС).
- 18 жовтня глава Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав запровадити санкції проти Ірану через постачання ним дронів до Росії.
- 20 жовтня Ландсбергіс заявив, що якщо РФ уже розповідає, що воює з НАТО, залишається взяти Україну до Альянсу.
- Також в ефірі телеканалу FREEДОМ литовський політик, міністр закордонних справ Литовської Республіки (2012-2020 рр.) Лінас Лінкявічюс заявив, що для перемоги Україні треба постачати і танки, і літаки, і далекобійну артилерію.
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