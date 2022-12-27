Росії потрібні переговори не про Україну, а про власну долю, - ексочільник МЗС Литви

Про це у твіттері написав ексочільник МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.

"Їм (росіянам - ред.) потрібні переговори не про Україну, а про власну долю" - пише Лінкявічюс.

Ексочільник МЗС наголосив, що Москві час задуматися про реальність, бо нинішньої Росії може й не бути: "Якщо Путін не повернеться до реальності і якщо Росія не повернеться до реальності, то в новій реальності вже не буде нинішньої Росії".

If Putin doesn't come back to reality and if #Russia doesn't come back to reality, in the new reality there won't be a current Russia anymore. They need negotiations not on Ukraine, but on their own destiny. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) December 27, 2022

16 жовтня очільники МЗС Естонії, Латвії та Литви закликали ЄС створити міжнародний спецтрибунал проти керівництва РФ. Вони наголосили, що ЄС повинен продовжувати підтримувати розслідування, які проводяться Україною, низкою інших держав, а також Міжнародним кримінальним судом (МКС).

18 жовтня глава Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав запровадити санкції проти Ірану через постачання ним дронів до Росії.

20 жовтня Ландсбергіс заявив, що якщо РФ уже розповідає, що воює з НАТО, залишається взяти Україну до Альянсу.

Також в ефірі телеканалу FREEДОМ литовський політик, міністр закордонних справ Литовської Республіки (2012-2020 рр.) Лінас Лінкявічюс заявив, що для перемоги Україні треба постачати і танки, і літаки, і далекобійну артилерію.

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