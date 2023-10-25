Громадяни України зможуть відновити втрачені водійські права у Польщі
Українці, які перебувають у Польщі, можуть відновити втрачене або викрадене посвідчення водія у чотирьох містах країни. Раніше можна було обміняти лише наявні водійські права
Про це інформує Міністерство внутрішніх справ України.
Зазначається, що відтепер послуга доступна у Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Кракові.
Це вже друга країна, після Туреччини, у якій доступна послуга обміну водійського посвідчення у зв’язку із втратою чи викраденням.
Як повідомили у МВС, для отримання послуги необхідно звернутися до ДП "Документ". Записатися можна онлайн на сайті, або в порядку живої черги. Надалі необхідно надати необхідний перелік документів. А саме:
- паспорт громадянина України із зазначеним зареєстрованим місцем проживання;
- довідку платника податків;
- документ, що підтверджує зміну особистих даних (за необхідності).
Адреси, за якими доступна послуга: Варшава: Єрусалимські алеї, 179 (ТЦ Blue City 2-й поверх); Вроцлав: Грюнвальдська площа 22, 50−363 (0 поверх); Краків: Галерея Краківська (2 поверх, вхід тільки з паркінгу сектор С); Гданськ: Алея Грюнвальдська, 415.
- Нагадаємо, що з 16 жовтня українці, які змушені були на час війни шукати прихисток в Туреччині, можуть відновити своє втрачене чи викрадене українське посвідчення водія.
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