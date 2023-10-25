Громадяни України зможуть відновити втрачені водійські права у Польщі

Про це інформує Міністерство внутрішніх справ України.

Зазначається, що відтепер послуга доступна у Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Кракові.

Це вже друга країна, після Туреччини, у якій доступна послуга обміну водійського посвідчення у зв’язку із втратою чи викраденням.

Як повідомили у МВС, для отримання послуги необхідно звернутися до ДП "Документ". Записатися можна онлайн на сайті, або в порядку живої черги. Надалі необхідно надати необхідний перелік документів. А саме:

паспорт громадянина України із зазначеним зареєстрованим місцем проживання;

довідку платника податків;

документ, що підтверджує зміну особистих даних (за необхідності).

Адреси, за якими доступна послуга: Варшава: Єрусалимські алеї, 179 (ТЦ Blue City 2-й поверх); Вроцлав: Грюнвальдська площа 22, 50−363 (0 поверх); Краків: Галерея Краківська (2 поверх, вхід тільки з паркінгу сектор С); Гданськ: Алея Грюнвальдська, 415.