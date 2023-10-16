Українці можуть відновити водійське посвідчення у Стамбулі

Про це інформує Головний сервісний центр МВС України.

Якщо посвідчення пошкоджене, непридатне для подальшого користування, втрачене або викрадене, то людина можете звернутися до нового сервісного центру. Записатись на відновлення водійського можливо онлайн - через електронну чергу на сайті та дотримуючись черги.

Мобільні комплекси у Стамбулі розташовані за адресою: Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul, Türkiye.

Послуга з відновлення посвідчення водія надається: вівторок - п'ятниця з 10:00 до 17:00, у суботу з 10:00 до 15:30, а у неділю та понеділок установа не працює.

Для отримання послуги необхідно подати пакет документів:

паспорт громадянина України із зазначеним у ньому зареєстрованим місцем проживання. Якщо паспорт у форматі ID-картки без наявних відомостей про реєстрацію місця проживання, то разом надається витяг про реєстрацію місця проживання особи;

довідка платника податків;

документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо) у разі зміни персональних даних.

Відновлення посвідчень водія в ДП "Документ" у Стамбулі відбувається за стандартним алгоритмом. Співробітники отримують від клієнта повний пакет документів, фотографують його та створюють заявку на відновлення. Її розглядає адміністратор сервісного центру МВС в Україні. У разі схвалення процедури за кордоном видруковують на спеціальному бланку новий документ посвідчення водія.

Нині відновити посвідчення водія можна в Польщі, Чехії, Словаччині, Німеччині та Іспанії.

Адреси усіх центрів ДП "Документ". Приймання громадян здійснюється за попереднім записом онлайн.