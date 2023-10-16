Українці можуть відновити водійське посвідчення у Стамбулі
Зараз українці, які змушені були на час війни шукати прихисток в Туреччині, можуть відновити своє втрачене чи викрадене українське посвідчення водія. До цього моменту можна було лише обміняти наявний у них пластиковий бланк посвідчення
Про це інформує Головний сервісний центр МВС України.
Якщо посвідчення пошкоджене, непридатне для подальшого користування, втрачене або викрадене, то людина можете звернутися до нового сервісного центру. Записатись на відновлення водійського можливо онлайн - через електронну чергу на сайті та дотримуючись черги.
Мобільні комплекси у Стамбулі розташовані за адресою: Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul, Türkiye.
Послуга з відновлення посвідчення водія надається: вівторок - п'ятниця з 10:00 до 17:00, у суботу з 10:00 до 15:30, а у неділю та понеділок установа не працює.
Для отримання послуги необхідно подати пакет документів:
- паспорт громадянина України із зазначеним у ньому зареєстрованим місцем проживання. Якщо паспорт у форматі ID-картки без наявних відомостей про реєстрацію місця проживання, то разом надається витяг про реєстрацію місця проживання особи;
- довідка платника податків;
- документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо) у разі зміни персональних даних.
Відновлення посвідчень водія в ДП "Документ" у Стамбулі відбувається за стандартним алгоритмом. Співробітники отримують від клієнта повний пакет документів, фотографують його та створюють заявку на відновлення. Її розглядає адміністратор сервісного центру МВС в Україні. У разі схвалення процедури за кордоном видруковують на спеціальному бланку новий документ посвідчення водія.
Нині відновити посвідчення водія можна в Польщі, Чехії, Словаччині, Німеччині та Іспанії.
Адреси усіх центрів ДП "Документ". Приймання громадян здійснюється за попереднім записом онлайн.
- 23 травня послуга обміну і відновлення посвідчення водія стала доступною в Дії. Замовити можна як фізичний пластиковий документ і забрати його у сервісному центрі МВС особисто, так і е-посвідчення, яке є виключно цифровим і дійсним на території України
- 25 травня стало відомо, що в Україні змінять систему отримання водійського посвідчення. Зміни стосуватимуться як теоретичного, так і практичного іспиту.
- 13 липня українцям дозволили самостійно вивчати теорію для іспиту на водійські права. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт.
- Міністерство внутрішніх справ України додало чотири області до пілотного проєкту із забезпечення прозорості отримання посвідчення водія: сервісні центри запрацюють з 3 серпня.
- Міністерство внутрішніх справ з 1 серпня змінило порядок складання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та посвідчень водія.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.36 Купівля 37.36Продаж 38.09
- EUR Купівля 39.51Продаж 40.58
- Актуальне
- Важливе