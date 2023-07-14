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Українцям дозволили самостійно вивчати теорію для іспиту на водійські права

14 липня, 2023 п'ятниця
04:10
Суспільство

Спікер Руслан Стефанчук заявив, що Верховна Рада у четвер, 13 липня, ухвалила в цілому законопроєкт №7354, який дозволяє самостійно вивчати теорію для водійських іспитів

Про це спікер ВР Руслан Стефанчук повідомив у фейсбуці.

"Сьогодні Верховна Рада України ухвалила ряд рішень, серед яких у цілому №7354 — дозволили майбутнім водіям самостійно здобувати знання теоретичної частини іспиту на отримання водійського посвідчення. Встановили штрафи для посадовців автошкіл за порушення підготовки водіїв", — написав Стефанчук.

Член Комітету з питань правоохоронної діяльності В'ячеслав Медяник уточнив, що законопроєкт передбачає введення адміністративної відповідальності щодо екзаменаторів і працівників територіальних сервісних центрів, котрі зловживають своїм службовим становищем.

  • 23 травня послуга обміну і відновлення посвідчення водія стала доступною в Дії. Замовити можна як фізичний пластиковий документ і забрати його у сервісному центрі МВС особисто, так і е-посвідчення, яке є виключно цифровим і дійсним на території України.
  • 25 травня стало відомо, що українці отримуватимуть водійські посвідчення за новою системою. Зміни стосуватимуться як теоретичного, так і практичного іспиту
Україна
Верховна Рада
Руслан Стефанчук
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