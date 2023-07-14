Українцям дозволили самостійно вивчати теорію для іспиту на водійські права

Про це спікер ВР Руслан Стефанчук повідомив у фейсбуці.

"Сьогодні Верховна Рада України ухвалила ряд рішень, серед яких у цілому №7354 — дозволили майбутнім водіям самостійно здобувати знання теоретичної частини іспиту на отримання водійського посвідчення. Встановили штрафи для посадовців автошкіл за порушення підготовки водіїв", — написав Стефанчук.

Член Комітету з питань правоохоронної діяльності В'ячеслав Медяник уточнив, що законопроєкт передбачає введення адміністративної відповідальності щодо екзаменаторів і працівників територіальних сервісних центрів, котрі зловживають своїм службовим становищем.