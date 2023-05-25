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В Україні змінять процедуру отримання водійських прав: деталі

25 травня, 2023 четвер
12:26
Суспільство Ігор Клименко

Українці отримуватимуть водійські посвідчення за новою системою. Зміни стосуватимуться як теоретичного, так і практичного іспиту

Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко РБК-Україна.

За його словами, МВС підготувало зміни, які повинні запровадити до кінця 2023 року. Клименко пояснив, що за новою системою українцям для отримання водійського посвідчення не обов'язково вчити теорію лише в автошколі. Підготуватися до іспиту можна буде також самостійно чи з репетитором.

Також посилять перевірку у класах, де складають теоретичний іспит.

"Розуміючи технічну складову цього процесу, ми забороняємо в цих класах знаходитись стороннім особам, замість однієї камери ставимо чотири камери. Ми знищуємо повністю можливість існування "сліпих зон". Інформація з камер буде зберігатись мінімум місяць на серверах МВС", - сказав міністр.

Клименко зазначив, що в Україні замінять автомобілі, на яких складають практичний іспит.

"Це буде і Renault, і Hyundai. Це не будуть застарілі марки, Лад точно не буде, радянського автопрому не буде. Машини до 5 років випуску", - сказав він.

Міністр зазначив, що в машинах буде встановлено чотири камери. Одна з них буде зверху і показуватиме, які педалі натискає водій та інструктор. Фронтальна камера показуватиме шлях авто та дії водія, також буде аудіозапис.

"Всі підказки інструктора будуть фіксуватися. Все відео і аудіо зберігатимуться у нас на сервері мінімум 30 днів. Що це дозволить? Це дозволить кожному, хто бажає здати екзамен, поскаржитись на дії інструктора", - пояснив глава МВС.

Міністр додав, що в Україні зменшать кількість сервісних центрів, де можна скласти водійські іспити. Наразі їх по всій Україні 148, а буде лише 55. Їх оснастять новою технікою.

"Більше того, уже з 1 червня ми починаємо експеримент, який буде проводитись в Київський, Одеській, Вінницькій та Львівській областях. Експеримент буде до 2 місяців, доки ми зможемо технічно переоснащити наші центри прийому іспитів, щоб ми подивилися, як це може працювати, щоб уже у вересні-жовтні можна було користуватись цим по державі", - підкреслив Клименко.

Міністр зазначив, що в Україні скасують технічну експертизу для авто. Її потрібно буде проводити лише під час першої реєстрації.

Поступово також скасують необхідність їхати у сервісний центр при купівлі авто. Технічний паспорт та номера можна буде отримати в салоні, а згодом їх будуть надсилати поштою.

  • 23 травня послуга обміну і відновлення посвідчення водія стала доступною в Дії. Замовити можна як фізичний пластиковий документ і забрати його у сервісному центрі МВС особисто, так і Е-посвідчення, яке є виключно цифровим і дійсним на території України
Україна
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