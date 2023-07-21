МВС розширило перелік областей, у яких можна скласти прозорі іспити на отримання водійських прав
Міністерство внутрішніх справ України додало чотири області до пілотного проєкту із забезпечення прозорості отримання посвідчення водія: сервісні центри запрацюють з 3 серпня
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Зазначається, що 7 тижнів тому у сервісних центрах МВС Київщини, Львівщини, Одещини та Вінниччини стартував пілотний проєкт із забезпечення прозорості іспитів для отримання посвідчення водія. Зокрема, екзаменаційні класи та авто обладнали камерами, забезпечили запис звуку, аби не залишалося сліпих зон та можливості для підказок.
"Наразі в кожному пілотному регіоні щодня приймають понад 700 теоретичних і стільки ж практичних іспитів щодня. В середньому, лише кожен четвертий з першого разу складає іспити для отримання посвідчення водія", - йдеться у повідомленні.
Клименко поінформував, що з 3 серпня до проєкту приєднаються також Сумська, Рівненська, Житомирська та Кіровоградська області. Проте, вже з 21 липня у цих регіонах можна отримати онлайн-талон на практичний іспит.
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