Про це інформують у сервісному центрі МВС.

"Скасування трьох спроб для складання практичного іспиту покликане знизити моральний бар’єр для кандидатів, мінімізувати потенційний корупційний ризик, утвердити орієнтованість на об’єктивну оцінку здібностей кандидата для керування транспортним засобом", - пояснив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.

Змінились терміни повторних іспитів

Якщо кандидат у водії не пройшов теоретичний або практичний іспит в сервісному центрі МВС, то наступний призначається не раніше, ніж через 10 календарних днів. Починаючи рахувати з наступного дня після невдалої спроби. Тобто, тепер є більше часу на повторення матеріалу. А також відтепер для складання практичного іспиту надається необмежена кількість спроб протягом двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки.

Якщо кандидат у водії не склав теоретичний іспит протягом року з дня видачі свідоцтва про закінчення теоретичної частини, то така особа знову допускається до іспиту з теорії в сервісному центрі МВС після повторного проходження підготовки в навчальному закладі та новим свідоцтвом про це. У випадку, якщо студент не пройшов успішно практичний іспит протягом двох років, то до наступної практики людина допускається лише після повторного проходження теоретичної та практичної підготовки.

Що залишається незмінним

Лише після проходження теоретичного курсу навчання та успішного складання іспиту розпочинається практика за кермом авто. Можна змінювати навчальні заклади: теоретичний курс в одному місті, а потім пройти практичне навчання в іншій автошколі. Так само і щодо сервісних центрів МВС.

Теоретичний іспит вважається нескладеним, якщо кандидат у водії допустив понад дві помилки у відповідях. А практичний - якщо допустив понад три типові помилки, створив ситуацію, що викликала необхідність втручання екзаменатора в управління транспортним засобом для запобігання аварійно-небезпечній ситуації, відмовився виконати вправу іспиту, крім випадків, коли виконання команди може призвести до порушення ПДР.

Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88.