Гроші з продажу нафти та газу РФ в ЄС мають йти на гуманітарну допомогу Україні – Центр оборонних реформ
Для цього має бути створений спеціальний розрахунковий рахунок під наглядом ООН.
Про це заявив керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи з протидії гібридним загрозам, які веде свою діяльність у рамках співробітництва Україна – НАТО, Олександр В. Данилюк, - повідомляє Еспресо.TV.
"Вочевидь, ті санкції, які вже були застосовані, не здатні зупинити РФ. Необхідно запроваджувати режим "нафта і газ в обмін на медикаменти та харчові продукти". Саме вуглеводні та їх експорт є одними з ключових джерел наповнення російського бюджету в умовах війни. У випадку з російською нафтою може бути запроваджене ембарго, але відмовитися від російського газу у Європі технічно непросто, тому оптимальний інструмент – це обмежити можливості використовувати доходи від їх продажу", - заявив він.
"Має бути створений спеціальний рахунок під наглядом ООН, який зможе бути використаний виключно в гуманітарних цілях – закупівля харчових продуктів, медикаментів і т.д. І за жодних умов цей рахунок та кошти не можуть бути використані для закупок воєнних технологій чи проведення будь-яких інших розрахунків", - підсумував Олександр Данилюк.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.57
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 34.24
- Актуальне
- Важливе