Гроші з продажу нафти та газу РФ в ЄС мають йти на гуманітарну допомогу Україні – Центр оборонних реформ

Про це заявив керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи з протидії гібридним загрозам, які веде свою діяльність у рамках співробітництва Україна – НАТО, Олександр В. Данилюк, - повідомляє Еспресо.TV.

"Вочевидь, ті санкції, які вже були застосовані, не здатні зупинити РФ. Необхідно запроваджувати режим "нафта і газ в обмін на медикаменти та харчові продукти". Саме вуглеводні та їх експорт є одними з ключових джерел наповнення російського бюджету в умовах війни. У випадку з російською нафтою може бути запроваджене ембарго, але відмовитися від російського газу у Європі технічно непросто, тому оптимальний інструмент – це обмежити можливості використовувати доходи від їх продажу", - заявив він.

"Має бути створений спеціальний рахунок під наглядом ООН, який зможе бути використаний виключно в гуманітарних цілях – закупівля харчових продуктів, медикаментів і т.д. І за жодних умов цей рахунок та кошти не можуть бути використані для закупок воєнних технологій чи проведення будь-яких інших розрахунків", - підсумував Олександр Данилюк.



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