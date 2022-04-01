Ґрунт, порушений окупантами в зоні відчуження, відновиться до літа, - ексінженер ЧАЕС
Окупанти важкою технікою порушили ґрунт у зоні відчудження, але він відновиться до літа, і слідів не лишиться
Про це з посиланням на слова головного інженера Чорнобильскої АЕС Миколи Штейнберга повідомив Енергоатом у Телеграм.
Ґрунт у зоні відчудження був порушений важкою технікою окупантів, але після відходу рашистів він швидко відновиться, зазначив головний інженер ЧАЕС.
"Наша земля витримає, тим паче навесні. До червня слідів не залишиться. Щодо російських військових, оскільки в зоні відчуження є дуже погані місця, то все залежить від того, де ці рептилоїди" вешталися та що саме робили", - додав Штейнберг.
- Нагадаємо, окупанти залишили Чорнобильську АЕС та Славутич, проте забрали із собою взятих у полон нацгвардійців.
- Про рішення рашистів покинути зону відчудження і Славутич повідомив Енергоатом 31 березня.
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