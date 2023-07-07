Це на 18% більше порівняно з попереднім кварталом, коли було вироблено 901 тис. тонн.

Про це йдеться у звіті Ferrexpo з виробництва за другий квартал 2023 року, повідомляє аналітичний портал gmk.center.

Група успішно подолала виклики, пов’язані з енергопостачанням і можливостями логістики, і протягом квітня-червня експлуатувала дві з чотирьох ліній огрудкування.

Ferrexpo має намір працювати з однією або двома лініями огрудкування протягом решти року, припускаючи, що подальших істотних змін у робочому середовищі та логістиці в Україні не буде.

Продукція продовжувала експортуватися залізницею та баржами до Центрально-Східної Європи та через європейські чорноморські порти. Продажі за 2 квартал склали 1 200 тис. тонн, що на 45% вище кв./кв.

Протягом другого кварталу увесь обсяг виробництва був представлений окатками з вмістом заліза 65%, так само як і в попередньому кварталі. Слід зазначити, що Група гнучко планує свою структуру випуску, щоб підвищити рентабельність, оскільки премія на DR-окатки була відносно низькою в першому півріччі 2023 року – $40-50 порівняно з $75-95 в другому півріччі 2022 року.

"Наприкінці цього тижня виповнюється 500 днів з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну. Від імені правління компанії ми вшановуємо народ України за його неймовірну стійкість. Наші серця із тими, хто трагічно втратили свої життя через цю війну. Дивлячись на післявоєнне майбутнє України, ми розробляємо плани щодо відновлення потужностей, щоб ми могли повернутися до повного рівня виробництва та відіграти свою роль у відновленні України", - повідомив голова ради директорів Ferrexpo Лучіо Дженовезе.