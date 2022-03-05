Група хакерів Anonymous вимкнула сайт ФСБ РФ
Міжнародна група хакерів Anonymous припинила роботу сайту російської Федеральної Служби Безпеки
Про це хакери повідомили у Twitter.
При переході за адресою сайту ФСБ видає помилку.
Імовірно, хакери провели DDos-атаку на сайт ФСБ.
Міжнародна хакерська група Anonymous вже зламала 2,5 тисячі сайтів в Росії та Білорусі на знак підтримки України.
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