Група Метінвест подала позови до Європейського суду з прав людини проти Росії
25 жовтня Група Метінвест повідомила про подання позовів проти Росії до Європейського суду з прав людини
Про це інформує пресслужба Групи Метінвест.
"16 підприємств Групи подали позови до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти Росії за шкоду, заподіяну Росією майну та власності Групи в Маріуполі та на інших територіях України з 24 лютого 2022 року. Зокрема, позови щодо маріупольських металургійних підприємств подали комбінати "Азовсталь" та ММК імені Ілліча", - йдеться в повідомленні.
Ще понад 10 підприємств компанії подадуть аналогічні позови до кінця 2022 року.
"Росія порушує її права відповідно до статті 1 Протоколу 1 до Європейської конвенції з прав людини, завдаючи значних збитків та руйнування її активам, позбавляючи Групу контролю над її активами, у багатьох випадках фактично позбавляючи Групу права власності на активи, а також позбавляючи Групу можливості використовувати свої активи в комерційних цілях та отримувати дохід", - стверджує Група Метінвест.
Кожне підприємство, яке зазнало збитків унаслідок повномасштабного вторгнення подає позов проти Росії, аби притягнути її до відповідальності за руйнування. Група вимагає компенсації за шкоду заподіяну РФ.
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