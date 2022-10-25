Група Метінвест подала позови до Європейського суду з прав людини проти Росії

Про це інформує пресслужба Групи Метінвест.

"16 підприємств Групи подали позови до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти Росії за шкоду, заподіяну Росією майну та власності Групи в Маріуполі та на інших територіях України з 24 лютого 2022 року. Зокрема, позови щодо маріупольських металургійних підприємств подали комбінати "Азовсталь" та ММК імені Ілліча", - йдеться в повідомленні.

Ще понад 10 підприємств компанії подадуть аналогічні позови до кінця 2022 року.

"Росія порушує її права відповідно до статті 1 Протоколу 1 до Європейської конвенції з прав людини, завдаючи значних збитків та руйнування її активам, позбавляючи Групу контролю над її активами, у багатьох випадках фактично позбавляючи Групу права власності на активи, а також позбавляючи Групу можливості використовувати свої активи в комерційних цілях та отримувати дохід", - стверджує Група Метінвест.

Кожне підприємство, яке зазнало збитків унаслідок повномасштабного вторгнення подає позов проти Росії, аби притягнути її до відповідальності за руйнування. Група вимагає компенсації за шкоду заподіяну РФ.

Раніше повідомлялося, що Укртрансгаз і Метінвест виготовлятимуть саперні кішки, польові пічки та полум’ягасники для потреб Збройних сил України.

Мільярдер Рінат Ахметов визнав, що Росія розв'язала війну проти України, а їхні дії - це геноцид та воєнні злочини.

Ахметов заявив, що після 24 лютого втратив близько $20 млрд.

Українські металургійні підприємства у вересні цього року скоротила виплавку сталі вп'ятеро порівняно з 2021 роком. Загалом країна посіла 32-ге місце у світі.

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