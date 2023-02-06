Група "За майбутнє" підтримає призначення нових керівників СБУ та МВС, - нардеп Батенко
Група "За майбутнє" підтримає призначення Василя Малюка новим головою Служби безпеки України та Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ
Про це в ефірі Еспресо заявив народний депутат від групи "За майбутнє" Тарас Батенко.
"Під час воєнного стану такі ключові інституції як МВС та СБУ повинні мати повноцінних голів. Тому після трагічної загибелі пана Монастирського очевидно, що міністерство має отримати легітимного до кінця керівника, призначений парламентом. Так само як і Служба безпеки України. Наша депутатська група "За майбутнє" буде підтримувати обидві кандидатури. Це вибір Верховного головнокомандувача в умовах воєнного стану. Іншого варіанту немає", - сказав він.
- Раніше голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія зазначав, що цього тижня Рада визначиться з керівниками МВС і СБУ. Міністром внутрішніх справ, за його словами, стане Ігор Клименко, а СБУ очолить Василь Малюк.
- Президент Володимир Зеленський 6 лютого вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення Василя Малюка головою СБУ.
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