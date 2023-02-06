Про це в ефірі Еспресо заявив народний депутат від групи "За майбутнє" Тарас Батенко.

"Під час воєнного стану такі ключові інституції як МВС та СБУ повинні мати повноцінних голів. Тому після трагічної загибелі пана Монастирського очевидно, що міністерство має отримати легітимного до кінця керівника, призначений парламентом. Так само як і Служба безпеки України. Наша депутатська група "За майбутнє" буде підтримувати обидві кандидатури. Це вибір Верховного головнокомандувача в умовах воєнного стану. Іншого варіанту немає", - сказав він.