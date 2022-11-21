Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Грузії не вдається остаточно вирватися з імперських лабетів Росії, - експерт з інформаційної безпеки Майоров
Ексклюзив

Грузії не вдається остаточно вирватися з імперських лабетів Росії, - експерт з інформаційної безпеки Майоров

21 листопада, 2022 понедiлок
16:02
війна з Росією грузія

Експерт Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Максим Майоров зазначив, що певний час Грузія рухалася шляхом реформ та подавала блискучий приклад Україні

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На відміну від України, Грузії не вдається остаточно вирватися з імперських лабетів Росії. Грузія була піонером цього процесу, пам’ятаємо "Революцію троянд". Річ у тому, що такі країни, як Грузія та Молдова значно менші, ніж Україна. Вони володіють значно меншим потенціалом опору російським імперським амбіціям. Грузини жаліються, що Росія давить масою. Вона все скуповує, їм складно протистояти тиску, який здійснює величезна Росія проти маленької Грузії, - пояснив Майоров.

Експерт також додав, що Україна має більші ресурси та внутрішній потенціал.

"Молдова та Грузія дивляться на Україну, як на маяк. Якщо Україні вдасться зламати російську імперську суть та імперські плани, Україна завоює не тільки для себе свободу та зіграє благу роль в історії цих країн, які також прагнуть до європейської інтеграції", - підкреслив Майоров.

  • Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що після оголошення у РФ мобілізації до країни виїхали 700 тис. росіян
  • Грузинська служба виконання покарань відкидає заяву адвоката Міхеїла Сакашвілі про те, що в організмі ув’язненого експрезидента знайшли отруту

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/es

Відео
Новини
Світ
Україна
Росія
Грузія
Молдова
Військові новини
Читайте також:
19 листопада, 2022 субота
Війська РФ відкинуті на лівий берег Дніпра: для росіян це приниження, на кшталт виходу з Афганістану, - дипломат Брайза
19 листопада, 2022 субота
У Кремлі розуміють, що 5-та стаття НАТО буде катастрофою як для Росії, так і для всього світу, - дипломат Брайза
Організація Об'єднаних Націй, ООН
20 листопада, 2022 неділя
У Росії заявили, що резолюція ООН про репарації для України "не має юридичної сили"
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.7
    Купівля 39.7
    Продаж 40.42
  • EUR
    Купівля 39.91
    Продаж 40.95
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
21 листопада
17:13
Рагім Стерлінг (ліворуч)
ЧС-2022: Англія розтрощила Іран у матчі з 8 голами
17:11
Звільнений Херсон
Унаслідок ворожого обстрілу Херсона загинула людина
17:05
Ексклюзив
карта Сватове Кремінна Краматорськ Сєверодонецьк
Війська РФ, які відходили з Херсона, деморалізовані та не готові наступати, - військовий експерт Киричевський
17:02
У Слов’янську затримали агента РФ
У Слов’янську затримали агента РФ, який "зливав" позиції ЗСУ
17:00
Ексклюзив
день гідності та свободи
Євромайдан став першим успішним боєм у великій війні з Росією, - директор музею Революції Гідності Пошивайло
16:23
Зеленський відвідав звільнений Херсон
"Пережили окупацію, переживемо і труднощі": у Херсоні залишилося до 80 тис. жителів
16:19
Дніпро-1
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 14-го туру
16:13
Зеленський виступає на асамблеї НАТО
Обстріл Росією енергетичної інфраструктури є рівнозначним застосуванню зброї масового ураження, – Зеленський
16:07
Ексклюзив
ППО
В Україні побудована протиповітряна система оборони набагато ефективніше, ніж в Ізраїлі, - військовий аналітик Гетьман
16:05
OPINION
Богдан Данилишин
Сприяння зайнятості – важлива складова державної політики під час війни
15:52
Оновлено
Динамо
УПЛ: "Динамо" перемогло "Верес", результати інших матчів 14-го туру
15:49
на фото: газова плита
Норвегія надасть Україні $195 млн на закупівлю газу на зиму
15:43
Humvee
Люксембург передає Україні позашляховики Humvee
15:37
Парламентська асамблея НАТО
Парламентська асамблея НАТО визнала РФ державою-терористом
15:34
Анонс
Путін втратить Крим взимку? Дивіться програму "На зв'язку"
15:04
Катівня на Херсонщині
У Херсоні виявили чотири катівні
15:03
російські окупанти
Окупанти вивозять обладнання двох шахт на Луганщині до Красноярського краю РФ
15:02
розмінування, нерозірвані боєприпаси та міни
На Харківщині виявили "мінний коридор", який лишили окупанти
14:48
Ексклюзив
На Донеччині ворог під прикриттям артилерії намагається просуватися малими групами, - боєць батальйону "Свобода" Назаренко
14:45
Мая Санду
Молдова вразлива перед атаками Росії і це може послабити стійкість України, - Санду
14:34
NASAMS
Литва після інциденту з ракетою в Польщі вирішила не передавати Україні NASAMS
14:30
Окупанти на блокпостах не пропустили українські ЗМІ до ЗАЕС та заглушили зв‘язок в Енергодарі, щоб унеможливити передачу матеріалів зі станції, - Енергоатом
"Росатом" обмежить можливості МАГАТЕ для перевірки ЗАЕС, - Reuters
14:28
Гаррі Магвайр та Гаррі Кейн (праворуч)
ЧС-2022: ФІФА примусила збірні відмовитися від капітанських пов'язок на підтримку ЛГБТ
14:19
Ллойд Остін
У Пентагоні впевнені, що ЗСУ готові до війни взимку набагато краще, ніж РФ
14:17
відключення електроенергії
В Офісі президента заспокоїли українців: виїжджати з країни через енергетичну ситуацію не треба
14:05
Служба безпеки затримала помічника "министра мвд лнр"
СБУ впіймала помічника "міністра МВД ЛНР"
14:04
OPINION
Юрій Гудименко
У тих, що зараз риють у Криму окопи, майбутнього немає
13:44
окупанти оркі русня
Ще 10 бойовиків терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР" засудили до 15 років ув'язнення
13:41
Ексклюзив
Путін
Лише колапс російських військ на українській території підштовхне РФ до внутрішніх проблем, - експерт з питань безпеки Хара
13:31
Ракетний удар по Туреччині
Туреччина зазнала ракетного удару від курдів у Сирії, є загиблі
13:27
сніг
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли циклон з дощем та снігом залишить Україну
13:26
Ексклюзив
Військова допомога
Захист території НАТО - це достатня кількість зброї для України, - аналітик фонду Демініціативи Бурковський
13:12
Михайло Фрідман
Фрідман просить Британію розблокувати $1 млрд на докапіталізацію "Альфа-Банку Україна", - ЗМІ
13:07
Ніна Южаніна
Блокування податкових накладних не припиняється, – Южаніна ініціює зміни до закону
12:43
єврейська громада україни
Якщо Іран продовжить надавати ракети Росії, то Ізраїль постачатиме Україні високоточне балістичне озброєння, - Хулата
12:40
обстріл
Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру Херсона, є поранені
12:15
Італія має намір продовжити декрет про постачання зброї Україні
Італія хоче продовжити декрет про постачання зброї Україні на весь 2023 рік
12:09
Ексклюзив
Лукашенко
Більш потужне втручання Білорусі у війну зробить Лукашенка слабким всередині своєї країни, - правозахисник Стрижак
12:09
OPINION
Андрій Бондар
Here I come, Constantinople
12:06
Оновлено
електроенергія
У Києві та області запроваджено екстрені відключення електроенергії
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV