Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На відміну від України, Грузії не вдається остаточно вирватися з імперських лабетів Росії. Грузія була піонером цього процесу, пам’ятаємо "Революцію троянд". Річ у тому, що такі країни, як Грузія та Молдова значно менші, ніж Україна. Вони володіють значно меншим потенціалом опору російським імперським амбіціям. Грузини жаліються, що Росія давить масою. Вона все скуповує, їм складно протистояти тиску, який здійснює величезна Росія проти маленької Грузії, - пояснив Майоров.

Експерт також додав, що Україна має більші ресурси та внутрішній потенціал.

"Молдова та Грузія дивляться на Україну, як на маяк. Якщо Україні вдасться зламати російську імперську суть та імперські плани, Україна завоює не тільки для себе свободу та зіграє благу роль в історії цих країн, які також прагнуть до європейської інтеграції", - підкреслив Майоров.

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