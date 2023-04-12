Грузини знову вийдуть на вулиці
Північний Кавказ Росії та Грузія невдовзі стануть осередками спротиву путінській імперії
Під Північним Кавказом почала хитатися основа.
У вирі війни ми не завжди помічаємо периферійні для нас, але від того не менш важливі процеси в сусідніх регіонах.
Хай там що, але внутрішній вибух Росії точно почнеться з Північного Кавказу. Усі толкові люди з великою надією дивляться на Чечню, Інгушетію та Дагестан. І правильно роблять.
Внутрішній вибух Росії точно почнеться з Північного Кавказу. Усі толкові люди з великою надією дивляться на Чечню, Інгушетію та Дагестан. І правильно роблять
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У цьому контексті не менш цікавою новою обставиною є динамічні процеси в Грузії. Зайдіть на їхні ресурси й погляньте на новинний ряд звідти. Події явно прямують до кульмінації. Недавні масові протести були лише тестом. Незабаром грузини точно повернуться на центральні вулиці й площі Тбілісі. Влада це відчуває і починає робити помилку за помилкою. Вони не можуть приховати страх.
Про те, чому громадянський вибух у Грузії неминучий, днями опублікував невеликий текст на сайті аналітичного центру "Бінтел".
Події у Грузії та північнокавказьких регіонах Росії рухаються паралельно і дуже, дуже близько одне від одного.
Про автора: Михайло Басараб, політолог.
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