Під Північним Кавказом почала хитатися основа.

У вирі війни ми не завжди помічаємо периферійні для нас, але від того не менш важливі процеси в сусідніх регіонах.

Хай там що, але внутрішній вибух Росії точно почнеться з Північного Кавказу. Усі толкові люди з великою надією дивляться на Чечню, Інгушетію та Дагестан. І правильно роблять.

Внутрішній вибух Росії точно почнеться з Північного Кавказу. Усі толкові люди з великою надією дивляться на Чечню, Інгушетію та Дагестан. І правильно роблять

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У цьому контексті не менш цікавою новою обставиною є динамічні процеси в Грузії. Зайдіть на їхні ресурси й погляньте на новинний ряд звідти. Події явно прямують до кульмінації. Недавні масові протести були лише тестом. Незабаром грузини точно повернуться на центральні вулиці й площі Тбілісі. Влада це відчуває і починає робити помилку за помилкою. Вони не можуть приховати страх.

Про те, чому громадянський вибух у Грузії неминучий, днями опублікував невеликий текст на сайті аналітичного центру "Бінтел".

Події у Грузії та північнокавказьких регіонах Росії рухаються паралельно і дуже, дуже близько одне від одного.

Джерело

Про автора: Михайло Басараб, політолог.

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