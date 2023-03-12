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Головна Спорт Грузинський боєць UFC декласував росіянина та підтримав Україну

Грузинський боєць UFC декласував росіянина та підтримав Україну

12 березня, 2023 неділя
09:50
Спорт Мераб Двалішвілі та Петро Ян (праворуч)

Грузинський боєць UFC Мераб Двалішвілі переміг росіянина Петра Яна та висловив підтримку Україні

Про це повідомляє Tribuna у twitter.     

У бою в легкій вазі (до 70 кг), який відбувся на шоу Абсолютного бійцівського чемпіонату UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасі (США), Двалішвілі переміг Яна одноголосним рішенням суддів та не віддав супернику жодного раунду - 50:45, 50:45, 50:45. 

Після бою грузинський боєць закликав зупинити війну РФ проти України. 

"Слава Україні, слава Грузії, слава свободі! Нам потрібна лише свобода! Ні війні! Будь ласка, зупиніть війну!" – вигукнув Двалішвілі.

  • 5 березня боксер з України Василь Ломаченко відвідав турнір UFC у Лас-Вегасі та сфотографувався із російським бійцем змішаних єдиноборств Ісламом Махачевим, який товаришує з лідером Чечні Рамзаном Кадировим. 

війна з Росією
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