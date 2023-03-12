Грузинський боєць UFC декласував росіянина та підтримав Україну

Про це повідомляє Tribuna у twitter.

У бою в легкій вазі (до 70 кг), який відбувся на шоу Абсолютного бійцівського чемпіонату UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасі (США), Двалішвілі переміг Яна одноголосним рішенням суддів та не віддав супернику жодного раунду - 50:45, 50:45, 50:45.

Після бою грузинський боєць закликав зупинити війну РФ проти України.

"Слава Україні, слава Грузії, слава свободі! Нам потрібна лише свобода! Ні війні! Будь ласка, зупиніть війну!" – вигукнув Двалішвілі.