Грузинський боєць UFC декласував росіянина та підтримав Україну
Грузинський боєць UFC Мераб Двалішвілі переміг росіянина Петра Яна та висловив підтримку Україні
Про це повідомляє Tribuna у twitter.
У бою в легкій вазі (до 70 кг), який відбувся на шоу Абсолютного бійцівського чемпіонату UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасі (США), Двалішвілі переміг Яна одноголосним рішенням суддів та не віддав супернику жодного раунду - 50:45, 50:45, 50:45.
Після бою грузинський боєць закликав зупинити війну РФ проти України.
"Слава Україні, слава Грузії, слава свободі! Нам потрібна лише свобода! Ні війні! Будь ласка, зупиніть війну!" – вигукнув Двалішвілі.
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5 березня боксер з України Василь Ломаченко відвідав турнір UFC у Лас-Вегасі та сфотографувався із російським бійцем змішаних єдиноборств Ісламом Махачевим, який товаришує з лідером Чечні Рамзаном Кадировим.
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