Грузія оголосила про намір подати заявку на вступ до ЄС до 2024 року
Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що країна планує подати заявку на вступ до Європейського Союзу до 2024 року
Про це він заявив під час виступу на Генеральній асамблеї ООН, повідомляє УНІАН.
За його словами, країна продовжує реформи та не заспокоїться, поки не досягне своєї мети.
"Шлях до європейських і євроатлантичних структур означає повернення додому, тому що це цивілізаційний вибір, який одностайно підтримує переважна більшість грузин", – сказав Гарібашвілі.
Водночас він додав, що Росія, яка окупувала 20% території Грузії намагається таким чином перешкодити євроатлантичним намірам країни.
- Нагадаємо, 19 липня президент України Володимир Зеленський, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі і президентка Молдови Мая Санду схвалили спільну декларацію про співпрацю заради вступу до Європейського Союзу.
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