Грузія оголосила про намір подати заявку на вступ до ЄС до 2024 року

Про це він заявив під час виступу на Генеральній асамблеї ООН, повідомляє УНІАН.

За його словами, країна продовжує реформи та не заспокоїться, поки не досягне своєї мети.

"Шлях до європейських і євроатлантичних структур означає повернення додому, тому що це цивілізаційний вибір, який одностайно підтримує переважна більшість грузин", – сказав Гарібашвілі.

Водночас він додав, що Росія, яка окупувала 20% території Грузії намагається таким чином перешкодити євроатлантичним намірам країни.