“Європейська інтеграція не має альтернативи”: Україна, Грузія та Молдова схвалили декларацію Батумського саміту

Про це передає ОПУ.

Як зазначається, декларація Батумського саміту, схвалена очільниками держав Асоційованого тріо – Грузії, Республіки Молдова та України.

У документі йдеться про те, що лідери Грузії, Молдови та України зустрілися в Батумі, щоб зміцнити тристоронню співпрацю між країнами щодо європейської інтеграції.

“Вступ до Європейського Союзу – це мета, яка об’єднує наші три держави. Європейська інтеграція не має альтернативи для наших країн, і жодна третя сторона не зможе вплинути на цей суверенний вибір. Ми вже досягли значного прогресу у відносинах з Європейським Союзом. Підтримані міцною волею наших народів стати частиною європейської сім'ї, ми єдині у своїй рішучості співпрацювати, щоб забезпечити визнання європейської перспективи для Грузії, Молдови і України, яка відкриє шлях для майбутнього членства в ЄС наших трьох держав”, - йдеться в документі.

Також підкреслюється, що відносини між асоційованими партнерами і ЄС базуються на спільних європейських цінностях - демократія, повага прав людини та основних свобод і верховенства права.

"Ми підтверджуємо свою непохитну відданість продовженню процесу нашої інтеграції до Європейського союзу шляхом комплексних реформ, спрямованих на зміцнення наших демократичних інститутів, і поступовому наближенню нашого законодавства у відповідних сферах в ключових елементів права ЄС", - йдеться в декларації.

Країни відзначають, що угоди про асоціацію з ЄС є ключовими дорожніми картами реформ, але потужним стимулом стане саме надання європейської перспективи.

"У цьому контексті ми нагадуємо, що відповідно до статті 49 Договору про ЄС Грузія, Республіка Молдова та Україна як європейські держави, які поважають європейські цінності і віддані їх просуванню, можуть подати заявки на вступ до Європейського Союзу", - наголошують лідери трьох країн.

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