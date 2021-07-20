Грузія повернула “червону” зону карантину: погіршилась ситуація з коронавірусом
У Грузії запровадила “червону” зону за темпами поширення коронавірусу
Про це повідомив голова Національного центру з контролю захворювань Грузії Аміран Гамкрелідзе, повідомляє Эхо Кавказа.
“Зараз ми у “червоній” зоні. Це один із головних приводів для хвилювання, і мають бути вжиті відповідні заходи”, - заявив він.
Гамкрелідзе зазначив, що з метою запобігання поширенню коронавірусу в країні може бути знову рекомендоване носіння захисних масок на відкритому просторі.
Уряд Грузії рекомендував обов’язкове носіння захисних масок на відкритому просторі в людних місцях і закритих приміщеннях.
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