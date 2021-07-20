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Грузія повернула “червону” зону карантину: погіршилась ситуація з коронавірусом

20 липня, 2021 вiвторок
20:06

У Грузії запровадила “червону” зону за темпами поширення коронавірусу

Про це повідомив голова Національного центру з контролю захворювань Грузії Аміран Гамкрелідзе, повідомляє Эхо Кавказа.

“Зараз ми у “червоній” зоні. Це один із головних приводів для хвилювання, і мають бути вжиті відповідні заходи”, - заявив він.

Гамкрелідзе зазначив, що з метою запобігання поширенню коронавірусу в країні може бути знову рекомендоване носіння захисних масок на відкритому просторі.

Уряд Грузії рекомендував обов’язкове носіння захисних масок на відкритому просторі в людних місцях і закритих приміщеннях.

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Грузія
карантин
Коронавірус
червона зона
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