Грузія повернула “червону” зону карантину: погіршилась ситуація з коронавірусом

Про це повідомив голова Національного центру з контролю захворювань Грузії Аміран Гамкрелідзе, повідомляє Эхо Кавказа.

“Зараз ми у “червоній” зоні. Це один із головних приводів для хвилювання, і мають бути вжиті відповідні заходи”, - заявив він.

Гамкрелідзе зазначив, що з метою запобігання поширенню коронавірусу в країні може бути знову рекомендоване носіння захисних масок на відкритому просторі.

Уряд Грузії рекомендував обов’язкове носіння захисних масок на відкритому просторі в людних місцях і закритих приміщеннях.

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