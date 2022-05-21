Грузія та США підписали концепцію оборони на 10 років

Про це повідомляє видання Грузія Online.

"Цей рамковий документ покликаний визначити напрями нової ініціативи двосторонньої співпраці у сфері безпеки на найближчі роки", - заявили у Міноборони Грузії.

Чиковані зазначила, що документ є продовженням "Ініціативи щодо посилення оборони та заходів стримування для Грузії", яка була підписана у жовтні 2021 року міністрами оборони.

Двосторонні консультації високого рівня оборони між Грузією та США проводяться щорічно, для обміну інформацією, досвідом та розгляду конкретних напрямів взаємодії.