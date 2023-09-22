Грузія відмовила в польотах підсанкційній російській авіакомпанії

Про це інформує News Georgia.

"Грузинське агентство цивільної авіації заявило, що вже двічі відмовляло авіакомпанії "Російські авіалінії", яка подала заявку на польоти", - йдеться в матеріалі.

Причиною відмови стало те, що авіакомпанія перебуває у чорному списку Європейського Союзу.

Перша відмова була надана 16 травня на рейс Москва-Тбілісі-Москва. Другу відмову було отримано нещодавно, 14 вересня, на рейси Москва-Тбілісі-Москва, Москва-Батумі-Москва та Санкт-Петербург-Тбілісі-Санкт-Петербург.

Однак, попри це, інформація про запуск "російських" рейсів до Тбілісі з 14 жовтня і навіть двічі на день продовжує з’являтися на сайті московського аеропорту "Шереметьєво".

Повідомляється, що компанія висловлює надію на отримання позитивної відповіді.