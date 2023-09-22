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Грузія відмовила в польотах підсанкційній російській авіакомпанії

22 вересня, 2023 п'ятниця
15:56
Війна з Росією авіакомпанія, Россия, Росія, РФ, транспорт

Авіакомпанія "Росія" отримала відмову від Грузії щодо дозволу на польоти, попри те, що вона двічі подавала заявки

Про це інформує News Georgia.

"Грузинське агентство цивільної авіації заявило, що вже двічі відмовляло авіакомпанії "Російські авіалінії", яка подала заявку на польоти", - йдеться в матеріалі.

Причиною відмови стало те, що авіакомпанія перебуває у чорному списку Європейського Союзу.

Перша відмова була надана 16 травня на рейс Москва-Тбілісі-Москва. Другу відмову було отримано нещодавно, 14 вересня, на рейси Москва-Тбілісі-Москва, Москва-Батумі-Москва та Санкт-Петербург-Тбілісі-Санкт-Петербург.

Однак, попри це, інформація про запуск "російських" рейсів до Тбілісі з 14 жовтня і навіть двічі на день продовжує з’являтися на сайті московського аеропорту "Шереметьєво".

Повідомляється, що компанія висловлює надію на отримання позитивної відповіді.

  • Нагадаємо, авіакомпанія "Туркменістан" припинила польоти до Москви після атак дронів, які впливають на роботу аеропорту "Внуково".
  • Відзначимо, що останнім часом стали регулярними атаки дронів на Москву. Майже кожна з них супроводжується закриттям аеропортів столиці РФ. А це означає скасування, затримку, або перенаправлення рейсів. Міноборони РФ звинувачує у атаках Україну, проте Київ не підтверджує їх. Попередня атака відбулась у ніч на 7 вересня.
  • Єгипетська авіакомпанія Red Sea Airlines оголосила про зупинення рейсів до Москви на два тижні, в період з 8 по 17 вересня 2023 року.  
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