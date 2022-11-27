Губернатор Псковської області поскаржився на безпілотники НАТО, які до 24 лютого намагались вторгнутись у Росію
Губернатор Псковської області Михайло Ведерніков заявив, що безпілотники НАТО неодноразово намагалися перетнути російський кордон
Про це повідомляють російські пропагандисти з "РІА-Новини".
За словами Ведернікова, безпілотники НАТО неодноразово намагались вторгнутись у Росію ще до 24 лютого 2022 року.
"Зараз все ще загострилося", - додав губернатор Псковської області Михайло Ведерніков.
- Вночі 30 жовтня в Псковській області РФ, на території воєнного аеродрому "Веретьє" біля російсько-латвійського кордону, невідомим вибухом пошкодило два гелікоптери Ка-52.
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