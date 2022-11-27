Губернатор Псковської області поскаржився на безпілотники НАТО, які до 24 лютого намагались вторгнутись у Росію

Про це повідомляють російські пропагандисти з "РІА-Новини".

За словами Ведернікова, безпілотники НАТО неодноразово намагались вторгнутись у Росію ще до 24 лютого 2022 року.

"Зараз все ще загострилося", - додав губернатор Псковської області Михайло Ведерніков.

Вночі 30 жовтня в Псковській області РФ, на території воєнного аеродрому "Веретьє" біля російсько-латвійського кордону, невідомим вибухом пошкодило два гелікоптери Ка-52.

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