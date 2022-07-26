Губернатори областей і глава Якутії: Велика Британія додала 42 особи у список персональних санкцій проти РФ
Велика Британія розширила особисті санкції проти чиновників Росії
Про це повідомляє уряд Великої Британії.
Загалом у списку опинилися 27 російських керівників, зокрема 23 російські губернатори.
Серед тих, проти кого Велика Британія запровадила санкції, є: губернатори прикордонних Брянської та Курської областей, а також Ставропольського краю; губернатори Тюменської, Нижегородської, Свердловської, Новосибірської, Ленінградської областей; глави Башкортостану, Чувашії, Якутії та інші чиновники. Також під британські санкції, щоправда, від 25 липня, потрапив міністр юстиції РФ Костянтин Чуйченко.
Санкції передбачають замороження коштів та економічних ресурсів зазначених осіб.
- Нагадаємо, Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес застеріг країни, які намагаються залишитися нейтральними щодо російської агресії проти України
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