Губернатори областей і глава Якутії: Велика Британія додала 42 особи у список персональних санкцій проти РФ

Про це повідомляє уряд Великої Британії.

Загалом у списку опинилися 27 російських керівників, зокрема 23 російські губернатори.

Серед тих, проти кого Велика Британія запровадила санкції, є: губернатори прикордонних Брянської та Курської областей, а також Ставропольського краю; губернатори Тюменської, Нижегородської, Свердловської, Новосибірської, Ленінградської областей; глави Башкортостану, Чувашії, Якутії та інші чиновники. Також під британські санкції, щоправда, від 25 липня, потрапив міністр юстиції РФ Костянтин Чуйченко.

Санкції передбачають замороження коштів та економічних ресурсів зазначених осіб.

Нагадаємо, Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес застеріг країни, які намагаються залишитися нейтральними щодо російської агресії проти України

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