Про це він сказав під час брифінгу з міністром оборони Словаччини, передає Sky news.

"Якщо ви сидітимете на паркані з президентом Путіним, він зрештою з'їсть паркан, а потім з'їсть вас", - наголосив Уоллес.

Він також привітав підтримку Словаччини України.

18 липня канцлер Австрії Карл Нехеммер повідомив, що країна не відмовиться від політики нейтралітету, проте з огляду на виклики у сфері безпеки планує збільшувати витрати на оборону.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb