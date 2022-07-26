Міністр оборони Британії застеріг країни, які намагаються бути нейтральними до агресії Путіна: разом сидите на паркані, а зрештою він з’їсть вас
Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес застеріг країни, які намагаються залишитися нейтральними щодо російської агресії проти України
Про це він сказав під час брифінгу з міністром оборони Словаччини, передає Sky news.
"Якщо ви сидітимете на паркані з президентом Путіним, він зрештою з'їсть паркан, а потім з'їсть вас", - наголосив Уоллес.
Він також привітав підтримку Словаччини України.
- 18 липня канцлер Австрії Карл Нехеммер повідомив, що країна не відмовиться від політики нейтралітету, проте з огляду на виклики у сфері безпеки планує збільшувати витрати на оборону.
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