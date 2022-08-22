Українська рекламна агенція оприлюднила допис в інстаграмі, в якому запропонувала до Дня Незалежності зображати державний герб у вигляді неоднозначного жесту, в якому користувачі соцмереж розгледіли підтекст сексуального характеру.

Водночас ініціатори проєкту пояснили креативне рішення тим, що запропоноване привітання мовою жестів означає літеру "Н" - Незалежність. Окрім Дорофєєвої до флешмобу доєдналися реперка alyona.alyona, співачка Джамала, учасник гурту Kalush МС Килиммен, а також міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Ідея викликала бурхливу реакцію у соціальних мережах через неоднозначність запропонованого жесту.

Обурені користувачі закликали агенцію якомога швидше видалити допис.

На ініціативу пізніше негативно відреагували і такі публічні особистості, як співачка Христина Соловій. Вона закликала українців публікувати світлини із тризубом, який уже існує і який запропонував колись ще Вʼячеслав Чорновіл.

Пізніше представники Banda Agency видалили свій допис та оприлюднили офіційну відповідь на критику та обурення інтернет-спільноти. У заяві агенція пояснила ідею свого проєкту тим, що запропонований Чорноволом тризуб "небезпечно підіймати у тимчасово окупованих українських областях". Крім того, у заяві нагадали про те, що вказаний жест має офіційне значення в українській жестовій мові - літеру "Н".

"Проте ваші коментарі переконали нас у тому, що сила Тризубу Чорновола є беззаперечною. Ми поважаємо цю позицію і пропонуємо використовувати той жест Тризуба, який вам подобається", - підсумували Banda Agency.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb