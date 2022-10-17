Про це Еспресо.TV повідомили у пресслужбі компанії.

"Нова пошта" та благодійний фонд "Онуки" збирають ліки та продукти у заводській упаковці для мешканців звільнених територій. Куплені товари можна принести у будь-яке відділення "Нової пошти" і компанія доставить допомогу власним коштом тим, хто понад 6 місяців перебував в окупації.

Щойно звільнені міста і селища знаходяться у критичному стані: без води, їжі, електроенергії, зв’язку. Там не працюють ні аптеки, ні магазини. Вони потребують ліків та продуктів із довгим терміном зберігання, виключно у фірмовій упаковці, жерстяній тарі (без скла) та заводського виробництва.

Більше інформації про необхідні ліки та продукти можна знайти у списку. Одяг, взуття, товари домашнього виробництва не приймаються, так само як і продукти у звичайних пакетах, свіжі овочі, фрукти та гуманітарка у скляних банках.

Як відправити посилку із допомогою для мешканців звільненої Херсонщини та Донеччини:

Придбайте в магазині будь-які товари з цього переліку Принесіть товари у найближче відділення "Нової пошти" - передайте продукти оператору, аби він їх запакував у коробку, а бажано запакуйте самостійно вдома Оберіть один зі звільнених населених пунктів Донеччини або Херсонщини, де є наше відділення. Переглянути список таких можна тут https://bit.ly/3TheFpt - щоб відправити допомогу у звільнені міста та селища Харківської області, вказуйте відділення №1 м. Харків. Отримувачем вкажіть благодійний фонд "Онуки" та зазначте, що відправка коштом отримувача.

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