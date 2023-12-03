Гуменюк пішла з посади очільниці пресцентру Сил оборони півдня

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Коли попереду багато цікавого… а хтось там вангував, що Гуменюк фсьо… правда в тому, що Гуменюк дійсно фсьо по силах", - йдеться у повідомленні.

Натомість Гуменюк не уточнила причини звільнення. У коментарях під дописом підписники висловлюють підтримку Гуменюк, бажають нових звершень і досягнень.

На сторінці військовослужбовиці на Facebook тепер значиться її нове місце роботи – пресслужба Морської охорони у Державній прикордонній службі України (ДПСУ).

На сайті ДПСУ зазначається, що Гуменюк обіймає посаду помічниці начальника регіонального управління з питань взаємодії із засобами масової інформації.

Наталія Гуменюк очолювала Об’єднаний координаційний пресцентр Сил оборони півдня України від початку весни 2022 року, тобто майже з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У тому ж році вона отримала звання кавалера ордена княгині Ольги III ступеня.