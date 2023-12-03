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Гуменюк пішла з посади очільниці пресцентру Сил оборони півдня

3 грудня, 2023 неділя
14:42
Суспільство Наталія Гуменюк

У неділю, 3 грудня, начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк оголосила про те, що йде з посади

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Коли попереду багато цікавого… а хтось там вангував, що Гуменюк фсьо… правда в тому, що Гуменюк дійсно фсьо по силах", - йдеться у повідомленні.

Натомість Гуменюк не уточнила причини звільнення. У коментарях під дописом підписники висловлюють підтримку Гуменюк, бажають нових звершень і досягнень.

На сторінці військовослужбовиці на Facebook тепер значиться її нове місце роботи – пресслужба Морської охорони у Державній прикордонній службі України (ДПСУ).

На сайті ДПСУ зазначається, що Гуменюк обіймає посаду помічниці начальника регіонального управління з питань взаємодії із засобами масової інформації.

Наталія Гуменюк очолювала Об’єднаний координаційний пресцентр Сил оборони півдня України від початку весни 2022 року, тобто майже з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У тому ж році вона отримала звання кавалера ордена княгині Ольги III ступеня.

  • У листопаді 2023 року серед військкорів і ЗМІ вже ширилася інформація про звільнення Наталії Гуменюк. Проте згодом виявилося, що очільниця пресцентру Сил оборони півдня залишиться на посаді, а зміни стосуватимуться її обовʼязків.
Україна
військові
ЗСУ
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