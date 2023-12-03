Гуменюк пішла з посади очільниці пресцентру Сил оборони півдня
У неділю, 3 грудня, начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк оголосила про те, що йде з посади
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
"Коли попереду багато цікавого… а хтось там вангував, що Гуменюк фсьо… правда в тому, що Гуменюк дійсно фсьо по силах", - йдеться у повідомленні.
Натомість Гуменюк не уточнила причини звільнення. У коментарях під дописом підписники висловлюють підтримку Гуменюк, бажають нових звершень і досягнень.
На сторінці військовослужбовиці на Facebook тепер значиться її нове місце роботи – пресслужба Морської охорони у Державній прикордонній службі України (ДПСУ).
На сайті ДПСУ зазначається, що Гуменюк обіймає посаду помічниці начальника регіонального управління з питань взаємодії із засобами масової інформації.
Наталія Гуменюк очолювала Об’єднаний координаційний пресцентр Сил оборони півдня України від початку весни 2022 року, тобто майже з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У тому ж році вона отримала звання кавалера ордена княгині Ольги III ступеня.
- У листопаді 2023 року серед військкорів і ЗМІ вже ширилася інформація про звільнення Наталії Гуменюк. Проте згодом виявилося, що очільниця пресцентру Сил оборони півдня залишиться на посаді, а зміни стосуватимуться її обовʼязків.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.71 Купівля 36.71Продаж 37.39
- EUR Купівля 39.9Продаж 40.87
- Актуальне
- Важливе