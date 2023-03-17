ГУР евакуювало з Сирії українських полонених
Співробітники Головного управління розвідки змогли визволити з полону в Сирії та повернути додому двох українських жінок та шістьох дітей
Про це поінформувала пресслужба ГУР в телеграмі.
"Співробітники ГУР МО України провели операцію з визволення з полону та евакуації громадян України, яких утримували в жахливих умовах на території Сирії", - зазначили в управлінні.
Так, воєнним вдалося повернути додому двох українок та шістьох дітей. Стверджується, що сьогодні, 17 березня, вони перетнули державний кордон.
- Нагадаємо, 4 лютого Володимир Зеленський повідомив, що після 24 лютого Україні вдалося повернути 1762 українців з російського полону.
- 16 лютого в результаті чергового обміну в Україну повернувся 101 український полонений: 100 військових і 1 цивільний.
- У вівторок, 7 березня, Україна повернула з російського полону 130 воїнів, серед них - захисники Маріуполя та військові з районів Бахмута та Соледара.
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