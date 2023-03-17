ГУР евакуювало з Сирії українських полонених

Про це поінформувала пресслужба ГУР в телеграмі.

"Співробітники ГУР МО України провели операцію з визволення з полону та евакуації громадян України, яких утримували в жахливих умовах на території Сирії", - зазначили в управлінні.

Так, воєнним вдалося повернути додому двох українок та шістьох дітей. Стверджується, що сьогодні, 17 березня, вони перетнули державний кордон.