Після 24 лютого Україні вдалося повернути 1762 українців з російського полону, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що після 24 лютого Україні вдалося повернути 1762 українців з російського полону
Про це стало відомо з вечірнього звернення.
"Ми незмінно працюємо для того, щоб повернути додому всіх наших людей, які утримуються в російській неволі. І я щасливий – щоразу, коли це вдається", - заявив Зеленський.
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Зокрема він зазначав, що загалом від 24 лютого нашій команді вдалося повернути вже 1762 українців і українок з російського полону.
"І я дякую також усім, хто задіяний у допомозі цим нашим людям після їхнього повернення", - додав він.
- 4 лютого Україна повернула з російського полону 116 захисників, серед них є оборонці Маріуполя, херсонські партизани та снайпери з Бахмутського напрямку.
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