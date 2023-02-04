Після 24 лютого Україні вдалося повернути 1762 українців з російського полону, - Зеленський

Про це стало відомо з вечірнього звернення.

"Ми незмінно працюємо для того, щоб повернути додому всіх наших людей, які утримуються в російській неволі. І я щасливий – щоразу, коли це вдається", - заявив Зеленський.

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Зокрема він зазначав, що загалом від 24 лютого нашій команді вдалося повернути вже 1762 українців і українок з російського полону.

"І я дякую також усім, хто задіяний у допомозі цим нашим людям після їхнього повернення", - додав він.