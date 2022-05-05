Українська розвідка оприлюднила список окупантів, яких РФ нагороджуватиме відзнаками для ветеранів Другої світової

Про це в телеграмі повідомила українська розвідка.



"Напередодні 9 травня, за вчинення геноциду народу України та нищення інфраструктури української держави, військовослужбовців 54 бригади управління 35 загальновійськової армії східного військового округу армії країни-окупанта (в/ч 53790), що дислокується у місті Бєлогорськ, нагороджують медалями "Жукова", "Суворова", "За отвагу" та орденами "Мужества"" - зауважили в розвідці.



Медаль Жукова вручають ветеранам Другої світової, НКВС, радянської армії, тим, хто пережив блокаду.





Знищений Маріуполь і розбита машина з написом "Діти"



"Медалі "За отвагу" і ордени "Мужества" окупанти, мабуть, заслужили за "подвиги" під час мародерства, крадіжок побутової техніки та спідньої білизни українців", - зауважили в ГУР Міноборони.



Українська розвідка оприлюднила список воєнних злочинців, яким вручатимуть ці нагороди.

У Путіна заявили, що 9 травня "параду Перемоги" в тимчасово окупованих Донецьку й Луганську не буде.

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