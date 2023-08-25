ГУР: по 126-й гвардійській бригаді РФ в окупованому Криму завдано удару

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, пише LIGA.net.

"Інформацію підтверджуємо, ураження було. Це не перший удар по 126-й бригаді. Як в останньому інтерв'ю заявив генерал-майор Кирило Буданов: Україна тепер може завдавати ураження і реалізовувати операції в будь-якій точці окупованого Криму. Там найближчим часом буде також багато новин", - сказав Юсов.

За його словами, наразі є інформація про загиблих та поранених окупантів, але вона потребує уточнення.

Раніше тг-канал "Кримський вітер" заявляв про трьох загиблих та "дуже багато" поранених, яких привезли до Сімферопольського шпиталю на вулиці Горького.