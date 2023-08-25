ГУР: по 126-й гвардійській бригаді РФ в окупованому Криму завдано удару
У ніч проти 25 серпня у селі Перевальне в окупованому Криму було завдано удару по російській 126-й окремій гвардійській бригаді берегової оборони Чорноморського флоту
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, пише LIGA.net.
"Інформацію підтверджуємо, ураження було. Це не перший удар по 126-й бригаді. Як в останньому інтерв'ю заявив генерал-майор Кирило Буданов: Україна тепер може завдавати ураження і реалізовувати операції в будь-якій точці окупованого Криму. Там найближчим часом буде також багато новин", - сказав Юсов.
За його словами, наразі є інформація про загиблих та поранених окупантів, але вона потребує уточнення.
Раніше тг-канал "Кримський вітер" заявляв про трьох загиблих та "дуже багато" поранених, яких привезли до Сімферопольського шпиталю на вулиці Горького.
- У ніч з 24 на 25 серпня російська ППО нібито працювала проти атаки українських безпілотників на Крим. Начебто росіяни збили 42 БПЛА.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.81 Купівля 37.81Продаж 38.68
- EUR Купівля 41.03Продаж 42.18
- Актуальне
- Важливе