Росія звинуватила Україну в атаці на Крим 42 безпілотниками. Всі нібито збили

Про це повідомляє міноборони Росії.

"Засобами ППО виявлено 42 безпілотні літальні апарати. Внаслідок вогневого впливу над територією Криму 9 БПЛА знищено, 33 - "подавлєни" засобами РЕБ та зазнали аварії, не досягнувши мети", - пише міноборони терористів.

Гауляйтер Севастополя Михайло Розвожаєв заявив, що декілька БПЛА нібито знищено над морем, в районі мису Херсонес.

"Екстрені служби не фіксують жодних пошкоджень громадянської інфраструктури. Нині у місті тихо. Але всі сили та служби перебувають у стані бойової готовності", - пише фейковий губернатор.

Українські партизани з телеграм-каналу "Кримський вітер" почали поширювати інформацію про проліт БПЛА починаючи з 2:00 п'ятниці. Вони також повідомляють про можливі жертви неподалік Сімферополя.