Росія звинуватила Україну в атаці на Крим 42 безпілотниками. Всі нібито збили
У ніч з 24 на 25 серпня російська ППО нібито працювала проти атаки українських безпілотників на Крим
Про це повідомляє міноборони Росії.
"Засобами ППО виявлено 42 безпілотні літальні апарати. Внаслідок вогневого впливу над територією Криму 9 БПЛА знищено, 33 - "подавлєни" засобами РЕБ та зазнали аварії, не досягнувши мети", - пише міноборони терористів.
Гауляйтер Севастополя Михайло Розвожаєв заявив, що декілька БПЛА нібито знищено над морем, в районі мису Херсонес.
"Екстрені служби не фіксують жодних пошкоджень громадянської інфраструктури. Нині у місті тихо. Але всі сили та служби перебувають у стані бойової готовності", - пише фейковий губернатор.
Українські партизани з телеграм-каналу "Кримський вітер" почали поширювати інформацію про проліт БПЛА починаючи з 2:00 п'ятниці. Вони також повідомляють про можливі жертви неподалік Сімферополя.
- У ніч з 24 на 25 серпня російські терористи заявили, що Україна намагалась обстріляти Калузьку область.
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