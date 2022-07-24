ГУР просить жителів Енергодару повідомляти координати російських військ
Головне управління розвідки звернулось до жителів міста Енергодар та прилеглих територій
Про це повідомляє telegram-канал Головного управління розвідки.
"Просимо повідомити нам: точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами), місця проживання керівного складу окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами), місця розташування та маршрути пересування військової техніки, точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (адреса проживання та знаходження, геоприв’язуваня з координатами, ПІБ, посади та місце праці до 24 лютого 2022 року та посади, займані зараз)", - йдеться у зверненні до жителів Енергодару.
Просять також розповідати про осіб, які “співчувають” окупантам та інших прибічників окупаційної влади.
- 21 липня повідомлялось, що на Запорізькій АЕС може статися така ж пожежа, як під час Чорнобильської аварії, через російські 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом у машинній залі 1-го енергоблока станції.
- Раніше росіяни вимагали, щоб адміністрація ЗАЕС надала їм доступ до машинних залів атомної станції.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.54
Купівля 37.54Продаж 38.71
-
EUR
Купівля 37.91Продаж 39.23
- Актуальне
- Важливе