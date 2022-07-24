ГУР просить жителів Енергодару повідомляти координати російських військ

Про це повідомляє telegram-канал Головного управління розвідки.

"Просимо повідомити нам: точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами), місця проживання керівного складу окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами), місця розташування та маршрути пересування військової техніки, точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (адреса проживання та знаходження, геоприв’язуваня з координатами, ПІБ, посади та місце праці до 24 лютого 2022 року та посади, займані зараз)", - йдеться у зверненні до жителів Енергодару.

Просять також розповідати про осіб, які “співчувають” окупантам та інших прибічників окупаційної влади.

21 липня повідомлялось, що на Запорізькій АЕС може статися така ж пожежа, як під час Чорнобильської аварії, через російські 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом у машинній залі 1-го енергоблока станції.

Раніше росіяни вимагали, щоб адміністрація ЗАЕС надала їм доступ до машинних залів атомної станції.

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