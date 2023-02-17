ГУР: Україна віддала колаборанта з УПЦ МП, аби повернути 101 українця з полону
У межах чергового обміну Україна повернула з полону 100 захисників та 1 цивільного: за це росіяни, зокрема, запросили видати церковника-колаборанта УПЦ МП
Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в етері телемарафону.
"Вчора, щоби повернути наших хлопців, на запит тієї сторони і за власною згодою, був переданий один колаборант, так званий священнослужитель Московського патріархату, який сприяв окупантам, зливав різноманітну інформацію, допомагав проводити так звані псевдовибори", - ствердив представник ГУР.
За словами Андрія Юсова, РФ перша висунула запит на передачу колаборанта з УПЦ МП, який сам не був проти цього. Так, Україна не стала заперечувати, бо це допомогло повернути додому її громадян.
- Нагадаємо, у результаті чергового обміну 16 лютого в Україну повернувся 101 український полонений: 100 військових і 1 цивільний, перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк. Як повідомляють пропагандисти РФ, російська сторона також повернула 101 полоненого.
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