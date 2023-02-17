ГУР: Україна віддала колаборанта з УПЦ МП, аби повернути 101 українця з полону

Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в етері телемарафону.

"Вчора, щоби повернути наших хлопців, на запит тієї сторони і за власною згодою, був переданий один колаборант, так званий священнослужитель Московського патріархату, який сприяв окупантам, зливав різноманітну інформацію, допомагав проводити так звані псевдовибори", - ствердив представник ГУР.

За словами Андрія Юсова, РФ перша висунула запит на передачу колаборанта з УПЦ МП, який сам не був проти цього. Так, Україна не стала заперечувати, бо це допомогло повернути додому її громадян.