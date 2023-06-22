Про це йдеться на сторінці гурту у фейсбуці.

Так, 15 та 17 червня виконавці дали два концерти у КВЦ "Парковий", де і зібрали відповідну суму.

650 тис. грн зібрали з продажу квитків та аукціонів, проведених під час виступів. Усі кошти заплановано витратити на закупівлю дронів та автомобілів для фронту. Крім того, 800 тис. грн зібрав генеральний продюсер "Без Обмежень" Олег Ходачук. Під час концерту 17 червня він ініціював збір коштів з нагоди свого дня народження, закликавши донатити на безпілотний авіаційний комплекс "Валькірія".

Як пише Укрінформ, на концертах було продано український прапор з підписами учасників групи, футбольний м’яч з автографами гравців і тренера "Динамо", а також пляшку вина, яка вціліла після влучання ворожої ракети в один із найбільших складів Київщини.

"Куплений вами квиток на концерт гурту "Без Обмежень" - це донат для українських військових, а тим самим – внесок у нашу перемогу. Більшу частину цих коштів ми витратимо на закупівлю дронів та автомобілів для ЗСУ. Війна почалась ще у 2014 році, але 24 лютого 2022 року кожен з нас відчув це пекло на собі. В цей день український народ почав рух до справжньої Незалежності. Немає іншого шляху у нас з вами, як шлях до Перемоги. І саме зараз, весь український народ, та в першу чергу - Збройні Сили України, рухають нашу Країну до цієї неминучої, української Перемоги", - зауважив фронтмен Сергій Танчинець.

Наразі гурт продовжує світовий тур під назвою "Разом до перемоги", який триватиме до лютого 2024 року. У графіку – виступи у 50 містах України, а також у США, Канаді та Європі.