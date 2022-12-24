Про це повідомив лідер Pink Floyd Девід Гілмор у Фейсбук.

"Хочу подякувати всім, хто підтримав "Hey, Hey, Rise Up". Сингл, записаний 30 березня з українським гуртом Бумбокс, зібрав понад 450 000 фунтів стерлінгів", - написав знаменитий музикант.

Далі зазначив, що разом з ударником Pink Floyd Ніком Мейсоном додали власні кошти до суми £500,000.

Їх вони планують розподілити для наступних благодійних організацій: Hospitallers The Kharkiv and Przemyśl Project, Медичний Добровольчий Батальйон Госпітальєри, Vostok SOS, Київ Волонтерський та Лівий Берег.

Девід Гілмор вирішив не зупинятись на одному проєкті на підтримку України і пропонує продовжити допомогу ще цієї зими, зазначивши, що на сайті Pink Floyd є усі потрібні посилання та інформація.

"Було б чудово, якщо ви відчуєте, що можете зробити свій внесок безпосередньо в якусь з цих благодійних організацій", - зазначив.

Також він закликав транслювати або купувати сингл "Hey Hey, Rise Up" за посиланням https://linktr.ee/pinkfloyd.

Андрій Хливнюк відреагував на успіх проєкту і подякував британським музикантам за співпрацю і допомогу Україні.

Нагадаємо, 7 квітня британський рок-гурт Pink Floyd вперше за 28 років презентував нову пісню "Hey Hey Rise Up " на підтримку народу України. У ній використано вокал лідера гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка, який взяли з ролику, опублікованого в Instagram.

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